TERMOLI. Temperature in salita sulla costa molisana. Nel tendenziale rispetto a ieri, la stazione meteo di Difesa Grande registra un ulteriore incremento e già alle 11.23 segnava quasi 37 gradi, il weekend più rovente di tutta l'estate tenuto in caldo, è il caso di dire, per l'ultimo fine settimana di agosto. Vedremo nel primo pomeriggio, col sole a picco, a quanto arriveremo.

Intanto, ultima domenica d'agosto sulla spiaggia di Termoli, almeno per chi resiste. Ci sono bagnanti che a metà mattina hanno preferito tornare nei paesi di origine.

Lungomare Nord come sempre molto affollato, con tutta evidenza questo colpo di cosa estivo rappresenta l'ultima vera opportunità del relax balneare, in vista degli impegni settembrini.