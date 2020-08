Live streaming la presentazione dei 12 candidati di Montenero coraggiosa

MONTENERO DI BISACCIA. Oggi alle ore 19 in diretta sulla pagina facebook.com/SimonaContucciSindaco il candidato sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, presenterà i 12 candidati della lista “Montenero Coraggiosa”.

“La nostra corsa verso il Comune è iniziata con una determinazione e un entusiasmo straordinari. Merito di molti cittadini, e sono tantissimi, che ci stanno incoraggiando di persona e sui social, con un “mi piace”, uno sguardo, un sorriso, con un saluto da gomito a gomito.

È merito di un gruppo di donne e uomini che insieme a me stanno correndo verso il futuro di Montenero. Oggi avremo l’opportunità di conoscerli meglio, uno a uno. Sono davvero orgogliosa di loro e della loro passione civica. Mi onoro di avere al mio fianco in questo importante momento della vita della nostra comunità persone speciali come loro”