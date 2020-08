TERMOLI. Incontri d’estate a Termoli.

Oggi è un 73enne, ancora molto arzillo, ma negli anni ‘60 e ‘70 è stato un gran bel calciatore, che divenne colonna e capitano dell'Us Termoli, lo abbiamo incontrato con piacere nei nostri incontri d'estate dopo anni che non ci vedevamo. Stiamo parlando di Basso Germinario detto "Bassone", una roccia tutta grinta che difficilmente faceva passare gli avversari, lui però giocava in un calcio che allora era poesia in confronto a quello di oggi, lui e altri suoi colleghi all’epoca come ama ricordare giocavano per il solo piacere di calcare il terreno di gioco e dare calci al pallone.

“Il nostro premio partita era una bottiglia di latte Del Giudice”, Basso non ha vestito solo i colori dell’Us Termoli, ma anche quelli di Matera dove anche lì si era affezionato all’ambiente, ricambiato dai lucani, località che ha visto anche altri giocatori adriatici farsi spazio, come Tonino Buccione e il portierone Gianfranco Troilo.

Oggi Bassone vive con moglie e due figlie, presto una lo farà diventare nonno per la prima volta e solo come ne parlava gli luccicavano gli occhi, una bella famiglia a Cerreto Sannita, lì ha fatto il commerciante di prodotti ittici e un master chef provetto, e per qualche periodo ha avuto anche una scuola di calcio a Cerreto stesso, ha un nipotino di 9 anni che vive in Inghilterra molto dotato che è stato preso nella prestigiosa accademia calcistica del Chelsea, come dire buon sangue non mente.

Averlo riportato a ricordare i suoi tempi fulgidi da calciatore, parlare della dinastia della famiglia Germinario, ricordare anche la classe cristallina alla Rivera del fratello Luciano anche lui ha giocato ad alti livelli, è stato un toccasana per lui, ma anche per chi vi scrive che per alcuni minuti ha cancellato i travagli del calcio di oggi, rituffandosi nell’amarcord fascinoso di un calcio che purtroppo oggi è solo amarcord.