TERMOLI. “Perché non riaprire i Laboratori analisi dei distretti sanitari di base a Termoli, Isernia e Campobasso?”

E’ questa la proposta lanciata dal patologo clinico Giancarlo Totaro al commissario ad acta Angelo Giustini e al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano.

«Istituire una task force, una unità diagnostica speciale contro il Coronavirus, indipendente con tutte le figure professionali sanitarie specificamente ed esclusivamente dedicate dalla organizzazione del percorso diagnostico, dal prelievo fino all'esame di laboratorio(da non confondersi con le Usca che invece hanno in carico i pazienti ammalati).

Riallacciandomi all'auspicio e la recente proposta del professor Crisanti che per affrontare il coronavirus con efficacia bisognerebbe effettuare/puntare ai 300mila test al giorno e che il collo di bottiglia sarebbe costituito dalla scarsità di laboratori analisi, sarebbe quindi ed ovviamente opportuno e necessario allo scopo organizzare ed aprire nuovi laboratori.

A mio avviso In Molise come nelle altre regioni a questo punto si potrebbe prendere in seria considerazione la possibilità di riaprire i Laboratori analisi sul territorio dedicandoli al solo Covid presso i Distretti Sanitari di Base -DSB-, esempio 1 per ogni distretto che coadiuvino e alleggeriscano quelli ospedalieri esistenti per i prelievi sul territorio deospedalizzando il sistema della prevenzione.

Per il distretto di Termoli per esempio si potrebbe utilizzare il "vecchio" laboratorio analisi dell'ex ospedale di Larino per effettuare gli esami per il coronavirus di tutto il territorio bassomolisano.

Bisogna ricordare che i laboratori del territorio in passato già esistevano presso i presidi sanitari territoriali».