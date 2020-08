TERMOLI. Presentato al Sottovento, nel porto turistico Marina di San Pietro, dal presidente Claudio Crema e dal vice Ernesto Patroni del "Termoli Cigar Club" "La Escepción”, l'evento delle Isole Tremiti dedicato agli amanti del cosiddetto Fumo Lento, i degustatori del sigaro, ma quello di qualità sopraffina.

A Termoli è giunta una folta rappresentanza di degustatori per il rendez-vous alle Diomedee, anfitrioni e guide esperte come dicevamo presidente e vice del club termolese che ha bruciato tappe di continuo tanto da portare Termoli e i fumatori di sigari come club d'élite.

Questo gruppo nasce per riunire a Termoli, nel Molise, nell'Italia e nel Mondo, gli amanti del fumo lento.

Riconoscimento ufficiale come Club associato di Cca.

Conviviale cordialissimo e poi imbarco per l’arcipelago garganico, nello scenario incantevole dell’Adriatico, dove il gusto del fumo lento avrà assunto un sapore altamente aromatico.