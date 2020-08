Novità 2020 sulle cartelle esattoriali

MOLISE. Addio saldo e stralcio, seppure i singoli carichi della cartella per sanzioni stradali siano sotto i mille euro. Il fatto che l'art. 4 del d.l. n. 119/2018 parli di ‘debiti residui’ allude a posizioni debitorie che risultano da più atti di riscossione e va inteso nel senso che l'annullamento sotto la soglia indicata è correlato al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella. Se invece la norma avesse parlato di ‘debito residuo, al singolare, il limite di mille euro sarebbe stato da riferire al singolo carico. L'ordinanza n. 17966/2020 della Corte di Cassazione si pone in contrasto con l'interpretazione offerta dalla Sezione tributaria con l'ordinanza n. 11817/2020, l'unica prima d'oggi ad essersi occupata della questione. Il contribuente non ottiene la cessazione parziale della materia del contendere rispetto ad una delle due cartelle esattoriali che non risultano prescritte rispetto alle quattro notificate: l'originario debito per violazioni del Codice della strada ammontava a quasi 40 mila euro, l'importo dell'estratto si fermava, invece, a quasi 23mila, al lordo di diritti di notifica, interessi di mora e aggio, ma era costituito da singoli carichi tutti inferiori ai mille euro richiesti dalla pace fiscale per l'annullamento.

Per il Collegio della Sez, III sono in errore i colleghi della tributaria a sostenere che nell'ambito operativo della norma rientrano tutte le cartelle il cui singolo carico è sotto la soglia di legge anche se l'importo complessivo è ben superiore a mille euro. E ciò perché l'interpretazione favorevole al contribuente sopravvaluta il riferimento al singolo carico senza collocarlo nel tenore complessivo della norma, mentre sottostima il rilievo della cartella come punto di riferimento del debito. La pace fiscale è una misura che punta a ridurre il contenzioso ed ha un senso solo se si collega al valore modesto del dovuto rispetto alla cartella. Diverso il discorso se la cartella espone pretese di natura distinta come tributi e sanzioni amministrative di varia specie: in tal caso la soglia di mille euro vale per ciascuna categoria di carico perché si tratta di debiti diversi e non cumulabili. Ciò posto, è noto che l’opposizione a cartella esattoriale, non concretando rimedio generale, è proponibile per contestare la fondatezza dell’accertamento da cui trae origine soltanto: 1) quando l’atto con cui il destinatario doveva essere posto a conoscenza dell’addebito non fosse stato mai notificato; 2) quando la cartella esattoriale non contenga riferimenti idonei a conoscere il titolo, cosicché l’interessato possa ritenersi posto nella condizione di non comprendere la fonte dell’obbligazione.

Quanto sopra appare conforme al sistema della preclusione delle impugnazioni connesso all’inutile decorso di un termine (vale a dire quello per impugnare il verbale dinanzi al Giudice di pace od all’Autorità prefettizia), al cui spirare la legge riconnette l’effetto prestabilito della iscrizione automatica a ruolo. Ne deriva che il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e cartella esattoriale collegata, ove non concerna vizi di questa ultima, sarà proponibile solo: a) per la mancata, o intempestiva, notificazione del verbale; b) per l’intervenuta estinzione dell’obbligazione; c) per vizi propri dell’iscrizione a ruolo; d) per carenza, in radice, del potere di imposizione dell’organo che ha formato il ruolo; e) per inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo. Alla luce di tale premessa, tra i vari ipotizzabili vizi della cartella, il caso più frequente di opposizione rimane quello concernente la mancata notificazione del verbale da cui essa ha tratto origine, e quindi – implicitamente - l’inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo.

Poiché – secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto amministrativo spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione. Sull’a.r. il Servizio P.t. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell’addetto al recapito. Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’ atto di accertamento - prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato - entro 60 gg. dalla notificazione. Claudio de Luca