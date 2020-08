Arriva la pioggia dopo il caldo record degli ultimi giorni, temporale sulla costa

TERMOLI. Arriva il maltempo anche a Termoli e sulla costa molisana si presenta sotto forma di temporale, pioggia battente, vento, tuoni. Era invocata una rinfrescata dopo gli ultimi giorni infuocati del fine settimana finale del mese di agosto.

La temperatura è scesa di botti a 22 gradi, oltre 15 in meno di ieri, una escursione termica notevole.

Come rileva 3bmeteo.com «Temperature autunnali hanno accompagnato questa fase di maltempo eccezionale di fine agosto. Il crollo è stato netto al Nord che solo grazie ad un maggiore soleggiamento ha recuperato qualche punto rispetto alla domenica con massime che comunque non sono andate oltre i 25°. Ma il clima autunnale oggi interessa soprattutto le regioni centrali con massime raramente al di sopra dei 20-22°C come Roma che s è fermata a 22°C. Più a sud eccetto la Campania, la Puglia settentrionale e il Molise che stanno risentendo di nuvolosità diffusa e qualche prima pioggia, continua a regnare quasi indisturbato l'anticiclone africano con temperature davvero elevate. Nelle prossime ore attesi rovesci e un calo termico anche su parte del Sud.