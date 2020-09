PETACCIATO. Si apre una breccia nella strada che transita in zona "Vaccareccia" a Petacciato e l'opposizione subito si attiva.

«Stiamo trasmettendo una nota Pec al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Anas - scriveva ieri sera Giuliana Ferrara - questa voragine, questo svuotamento, non può lasciarci tranquilli. É evidente che è in atto un movimento a livello più profondo, una strada, un pezzo di terra non si aprono e svuotano a caso. Questo fenomeno, nel nostro territorio, ha una sola spiegazione che collega direttamente alla frana. La frana di Petacciato è in continua azione, in continuo movimento, questo è abbastanza visibile purtroppo e spero si comprenda la necessità di intervenire presto, di non perdere altro tempo. Minimizzare non ci mette al riparo da eventi più importanti. Intanto la Vaccareccia andrebbe chiusa in entrambi i sensi di marcia, per precauzione. Lo stanziamento di 41 milioni di euro deve necessariamente anticipare la frana!»

Il sindaco Roberto Di Pardo è intervenuto attraverso sempre canali social.

«Stiamo facendo tutte le verifiche. Mi preme comunicare ai cittadini che stiamo monitorando quanto accaduto con il personale dell’ufficio tecnico e della protezione civile e, di concerto con le autorità competenti, verificando se l’evidente svuotamento verificatosi sulla cosiddetta “Vaccareccia” di questa sera è collegato o meno alla frana. Vi terremo aggiornati! Le verifiche sono andate avanti per l’intera notte! I tecnici, gli uomini della protezione civile, gli amministratori, in stretto contatto con le società che dispongono di sistemi di allerta, hanno continuato il monitoraggio nel corso della notte senza rilevare alcuna anomalia sulle arterie principali e sull’intero territorio. Le attività di monitoraggio proseguiranno nel corso della giornata.