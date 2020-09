TERMOLI. Continuano gli interventi di pulizia messi in campo dalla Rieco Sud sull’intero territorio comunale al fine di ripristinare il decoro urbano e incoraggiare le buone pratiche di educazione civica e ambientale.



Nella mattinata di oggi primo settembre gli operatori Rieco Sud sono intervenuti sull’intera area del parco comunale Girolamo La Penna, insistendo particolarmente sullo spazzamento manuale e meccanizzato per la raccolta degli aghi dei pini accumulati sul manto stradale dopo il maltempo di ieri; le operazioni hanno riguardato inoltre la rimozione di alcuni sacchi neri abbandonati e sullo svuotamento dei cestini gettacarte.

Continua incessantemente anche il lavoro di pulizia e lavaggio delle aree pavimentate e delle scalinate, dove purtroppo quotidianamente vengono rimossi dai nostri operatori piccoli rifiuti come carte e cartacce, lattine e bottiglie di vetro.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio.

Si raccomanda di rispettare il calendario di raccolta, ovvero di non conferire i rifiuti in giornate non previste, di non abbandonare sulle strade i sacchetti e gli ingombranti, di separare correttamente i propri rifiuti domestici e di non conferirli nei cestini gettacarte dislocati sul territorio comunale, destinati esclusivamente a piccoli rifiuti prodotti per strada e non nelle proprie abitazioni.