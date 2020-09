PORTOCANNONE. Nell'emergenza incendi di due giorni fa si è distinta anche la sezione di Portocannone del Rgpt, volontari operativi e impegnati quasi 12 ore vigilando il territorio in caso di nuovi roghi e supportando le squadre di soccorso nell'indicargli le strade facilmente accessibili per arrivare prima sul posto dell'incendio intorno alle 12, che si è sviluppato in agro di Portocannone, dove i volontari hanno controllato l'evolversi della situazione in attesa dell'arrivo delle squadre Aib, incendio domato alle 21:30, mentre verso le 15 si è sviluppato un altro incendio, ma nel centro di Portocannone dove diversi cittadini ci segnalavano le fiamme sotto il cortile un condominio, i volontari subito sono accorsi sul posto segnalando al 115 l'evento, un altro rogo è scoppiato più tardi in cda fiume. I cittadini ringraziano il Rgpt per le varie attività che fanno per i loro concittadini con dedizione e professionalità.