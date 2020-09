Vicenda Don Marino, la memoria di Giada nell'interrogazione dell'onorevole Ascari

TERMOLI. Torna d’attualità la vicenda di Giada Vitale e don Marino Genova. E diventa d’attualità parlamentare, come ci aveva già anticipato mesi fa la psicologa Luisa D’Aniello, che sta seguendo la ragazza, parte lesa nei procedimenti penali a carico dell’ex parroco di Portocannone.

La deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari ha presentato una interrogazione orale, accludendo una memoria scritta proprio da Giada, assieme ai legali che la stanno seguendo in questa fase, Pasquale Mautone e Pietro Cirillo, ricordiamo che dovrebbe iniziare a breve anche il terzo grado di giudizio, dopo le condanne al tribunale di Larino e in Corte d’appello, per le vicende avvenute quando la giovane aveva meno di 14 anni.

«Con questo intervento ci auguriamo di dare a Giada Vitale l'ascolto che non ha avuto all'epoca dei fatti e ci auguriamo di contribuire a far riaprire il caso», ha riferito l’onorevole pentastellata al sito Fanpage.it.