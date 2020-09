Scuola, pubblicate le attese Graduatorie provinciali per le supplenze

CAMPOBASSO. Sul sito dell'Ufficio scolastico provinciale di Campobasso sono state pubblicate le attese Gps, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Al seguente indirizzo è possibile consultare gli elenchi ufficiali per classi di concorso. Si tratta di una comunicazione che riguarda numerosi aspiranti che hanno presentato online la domanda. Nei prossimi giorni si conosceranno ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda le convocazioni e le supplenze per l'anno scolastico 2020/2021 che sta per iniziare.