Disabilità grave e gravissima, l'ambito sociale di Termoli pubblica il bando

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli - che si compone di 19 comuni - emana il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 06 marzo 2020 “Atto di adozione del Piano Nazionale della Non Autosufficienza 2019-201: Programma Regionale per la Non Autosufficienza “FNA 2019-2021-Interventi rivolti a persone con disabilità grave e gravissima, assistite a domicilio” e Disciplinare per la realizzazione dell’intervento. Provvedimenti”.

Art. 1 Durata Il Programma ha la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei beneficiari di cui alle lettere. A) e B) e C). Sono fatti salvi eventuali effetti retroattivi, a decorrere dall’01/06/2020, data di attivazione del Programma ministeriale, in relazione ai tempi tecnici della procedura.

Art. 2 Finalità Il presente Avviso è finalizzato ad assicurare, nell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli, un sistema assistenziale alle persone, assistite a domicilio, adulti e minori, in condizione di disabilità gravissime, con interventi assistenziali domiciliari, contributi in favore di minori per la frequenza di corsi volti all’acquisizione di maggiori livelli di autonomia e contributi per l’inserimento presso i Centri Socio Educativi Diurni in attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze, previste da progetti innovativi.

Art. 3 Destinatari I destinatari del Programma sono: A. Persone, adulti e minori, residenti in uno dei Comuni dell'Ats di Termoli in condizioni di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, 7 giorni su 7, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

