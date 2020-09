CAMPOMARINO. Con un tragico incidente stradale, nel 2015, è scomparso un caro amico, "Gigio" Norante. Per ricordarlo i suoi amici organizzano da anni in suo ricordo il memorial Gigio, al quale partecipano squadre di adulti e di ragazzi.

Prima del Covid, di sera, si organizzava anche un concerto con serata conviviale. Quest'anno non è stato possibile organizzare né il torneo e tanto meno la serata conviviale.

Ma il ricordo e l'affetto per Gigio e per la sua famiglia non si affievoliscono, così, gli amici hanno voluto donare una targa alla famiglia Norante per non dimenticare il caro amico scomparso, con l'auspicio che l'anno prossimo si possa organizzare il memorial.