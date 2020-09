TERMOLI. Ormai ci siamo, la riapertura delle scuole è alle porte ed abbiamo cercato di avere qualche aggiornamento sui preparativi e su quanto si stia facendo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole di competenza del Comune di Termoli. Contattato telefonicamente il dirigente dell’ufficio tecnico, ingegner Gianfranco Bove, siamo stati subito rassicurati sul fatto che si sta facendo di tutto per consentire ai vari plessi scolastici di ripartire in sicurezza.

“Gli interventi finanziati con fondi ministeriali per complessivi 130mila euro sono a buon punto.

Il Comune, con l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dal vice sindaco Enzo Ferrazzano, sta inoltre affrontando su indicazione dei presidi tutta una serie di problematiche note che in alcuni casi poco o nulla hanno a che vedere con l’emergenza covid. Si sta lavorando alacremente con gli operai comunali che stanno facendo un ottimo lavoro unitamente al personale dei programmi di reinserimento professionale (borse lavoro).

Siamo giornalmente a contatto con i presidi che quotidianamente forniscono indicazioni finalizzate ad ottenere un unico risultato e cioè quello di dare inizio all’anno scolastico senza trascurare alcun aspetto riportato nei protocolli ministeriali”. Insomma, sembrerebbe che a Termoli si stia procedendo in modo da poter ripartire il 14 settembre e, quindi, finalmente ritornare alla normalità.