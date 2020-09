​Ecco perché a settembre tanti ripartiranno con la scuola online

TERMOLI. I mesi appena passati ci hanno di certo mostrato che la scuola pubblica non era pronta e sufficientemente attrezzata per una scuola 2.0 in versione online. Le difficoltà che ci sono state in tutto lo Stivale sono state notevoli per colpa di molteplici fattori. In generale possiamo dire che non erano pronti molti insegnanti, non lo erano gli studenti, non lo era la scuola. Non solo in termini di conoscenze e di familiarità con gli strumenti tecnologici, ma anche come disponibilità degli stessi.



C’è stato chi non aveva abbastanza strumenti digitali, nelle famiglie con più bambini che dovevano fare la scuola online, per esempio; zone poco coperte da reti internet sufficientemente veloci per i programmi in questione; insegnanti magari di una certa età che non avevano alcuna competenza nell’uso di tali strumenti. La didattica online, insomma, è stata se non un fallimento, di certo un’esperienza che nessuno vorrebbe ripetere.

La scuola online c’è però da anni ed è tutta un’altra cosa

Eppure la scuola online funziona a distanza da molti anni e lo fa in modo perfetto. Il sistema, di per sé, infatti, non è affatto fallimentare, ma anzi utile, funzionale, performante. È chiaro però che le scuole e gli studenti devono essere pronti. Alla luce delle premesse di un anno accademico 2020-2021 che sarà diverso rispetto al solito, in tanti hanno quindi scelto questo tipo di scuola, così da procedere con la formazione didattica a distanza, ma certo che non ha nulla a che vedere con quella che è stata la pubblica nei mesi di lockdown.

Perché si sceglie la scuola online anziché la tradizionale?

I motivi che hanno portato tanti studenti a spostarsi sulla scuola online per l’anno accademico 2020 2021 sono tanti e diversi. Di fronte ad un’offerta didattica identica, come si può vedere qui www.diplomaonline.com, visto che le scuole online sono equivalenti come validità alle scuole tradizionali, lo studente può sentirsi sicuro a casa propria, senza dover sottostare ad alcuna misura di sicurezza per il periodo che c’attende. Le lezioni, le spiegazioni teoriche, le dimostrazioni pratiche, i materiali da studiare verranno forniti ed erogati tutti via web, mediante una piattaforma già collaudata e che funziona già da anni e anni.

Lo studente sceglierà da sé come scandire il tempo per lo studio e per eventuali altri impegni, regolandosi autonomamente su quanto soffermarsi sui vari argomenti, in base alla sua comprensione o conoscenza degli argomenti stessi. La parola chiave che definisce questo tipo di studio è “libertà” o “autonomia”. Questo non significa che si ha molto tempo libero e che la scuola sia più facile di per sé, ma che si ha la libertà di plasmarla a propria discrezione in base alle proprie attitudini e ai propri impegni (che possono essere sportivi, familiari, lavorativi).

La scuola online è valida a tutti gli effetti?

Al termine di ogni anno scolastico e alla fine del percorso ci sono gli esami che sono finalizzati a verificare l’acquisizione delle competenze da parte dello studente. I programmi sono gli stessi della scuola pubblica e il titolo che si ottiene è equipollente, valido a tutti gli effetti e utile per proseguire gli studi o cominciare la propria carriera professionale.