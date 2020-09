Prevenzione Covid a scuola, «Attenzione all'aerazione nelle classi»

TERMOLI. La Fondazione Gimbe si è già espressa col presidente Cartabellotta anche in diverse trasmissioni televisive, non bastano mascherine e distanziamento, occorre fare attenzione alle cose semplici.

Lo sottolinea anche il patologo clinico Giancarlo Totaro. «Si stanno mettendo a punto ogni sorta di giusti provvedimenti igienico-preventivi per la riapertura delle scuole. Però molto spesso viene sottostimata l'importanza della aerazione degli ambienti che è fondamentale.

In una classe di 10 metri x 6 ed una altezza di circa 3 metri(180 metri cubi ) c'è una cubatura di aria pari a 180 mila litri a pressione atmosferica.

In questa classe ci sono 20 alunni che respirano a riposo circa 1/2 di aria ad ogni atto respiratorio (entra ed esce circa 1/2 litro dalle vie respiratorie) e vengono normalmente effettuati circa 14 atti al minuto da ognuno di loro per circa 5 ore.

Ogni alunno a riposo quindi consuma circa 4.200 litri di aria all'ora che per cinque ore di permanenza in classe sono circa 21 mila litri.

21 mila litri di aria occorrenti al singolo alunno moltiplicati per 20 alunni (una classe media) sono circa 420 mila litri di aria che sono entrati (ed usciti ) distribuiti più volte nelle vie respiratorie di tutti gli studenti a fronte dei 180 mila litri in atmosfera statica.

Quindi è facile immaginare cosa succede se il virus viene immesso nell'aria da un alunno o professore.

Tutto questo per dire che è fondamentale per la prevenzione da Covid, e non solo, assicurare un ricambio frequente dell'aria nelle classi aprendo spesso le finestre nelle aule dove non c'è un circuito di aria forzata e filtrata (praticamente tutte), prima di ogni altra cosa ed anche quando farà freddo in autunno e inverno».