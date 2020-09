Via Molise, strada ancora chiusa per lavori alla rete gas e i commercianti sbottano

TERMOLI. «Un quartiere in ostaggio di 2iRetegas da un anno e mezzo». Gli esercenti di via Molise non ne possono più. Già e metà luglio ricevemmo e pubblicammo lo sfogo di alcuni commercianti che vedevano i loro incassi già minati da Covid abbassarsi considerevolmente a causa della chiusura della strada, in una zona di grande passaggio.

Ebbene, da lunedì scorso ci risiamo e l'umore è ancora di più infervorato, specie nella prima settimana di settembre, quando le presenze in spiaggia sono ormai sparute rispetto ai mesi centrali della stagione estiva.

Mesi e mesi di lavoro per realizzare le nuove infrastrutture del gas metano in città, nella zona del quartiere che va da via Molise a via Mascilongo, continui cantieri itineranti, interruzioni stradali, che non danno tregua agli esercenti.

Criticità legate alla chiusura della strada, che impedendo la circolazione delle auto impatta direttamente sugli affari delle varie attività, mentre altre istanze che vorrebbe che fossero prese in considerazione dall'amministrazione comunale di Termoli, in primis uno stallo riservato al carico e scarico, restano lettera morta.

Mesi fa, infatti, ci furono multe a raffica che indussero i residenti della zona e gli stessi commercianti, a promuovere una raccolta firme.