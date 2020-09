Municipio, otto le "posizioni organizzative"

TERMOLI. Riorganizzati gli uffici a Termoli, in municipio, sulla base dell’opportunità offerta dall’ultimo Ccnl.

Tra le novità più significative del nuovo contratto c’è l’individuazione dell’area delle posizioni organizzative con contorni giuridici molto simili alla dirigenza, tendente a colmare il vuoto normativo esistente sulla vice-dirigenza.

Con propria deliberazione n. 151 del 23/06/2020 è stato approvato il nuovo “Regolamento Area delle Posizioni Organizzative” con il quale sono stati disciplinati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità, in conformità al CCNL del 21/05/2018;

Il suddetto Regolamento all’art. 1, comma 4, prevede che la Giunta Comunale individui il numero delle posizioni organizzative istituite presso ciascuna Area.

L’individuazione delle posizioni da istituire dipende da una valutazione della struttura e delle esigenze dei vari Settori, effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) complessità del Settore sotto il profilo strutturale, gestionale e di applicazione delle norme; b) maggiore o minore eterogeneità degli ambiti materiali di competenza del Settore; c) obiettivi di particolare valore strategico per l’Amministrazione assegnati al Settore al fine di assicurare una idonea gestione dei procedimenti in capo a ciascun settore e/o servizio;

Tenuto conto della consistenza del personale dell’Ente, del programma politico-amministrativo da realizzare, degli obiettivi da conseguire risultanti dal Dup 2020/2022, della complessità delle competenze dei servizi, dell’organizzazione degli uffici e servizi.

La giunta Roberti ha individuato le aree delle posizioni organizzative come segue:

Segreteria Generale: n. 1 posizione organizzativa per il Servizio 1 -

Segreteria Generale/Organi istituzionali e per il Servizio 2 – Controllo di Gestione - n. 1 posizione organizzativa per il Servizio 3 – Gestione, selezione e formazione risorse umane – Sviluppo Organizzativo e per il Servizio 4 – Gestione economica, pensionamenti, disciplina, contenzioso e relazioni sindacali.

Settore VIII – Polizia Locale: n. 1 posizione organizzative per il Servizio vigilanza urbana e sicurezza stradale, Servizio Affari Generali, Servizio Polizia Amministrativa e Annonaria, Edilizia.

Settore III – Programmazione, Gestione e Governo del Territorio Servizio segreteria, SUE e Servizio Programmazione e Pianificazione Settore II – Sicurezza ambientale - n. 1 posizione organizzativa.

Settore Demanio – Servizio Demanio Marittimo – Settore VI Attività produttive – Servizio Commercio Suap e Mercato Ittico – Centrale Unica di Committenza n. 1 posizione organizzativa.

Settore V – Finanze e Fiscalità Locale n. 1 posizioni organizzative, per il Servizio 1 – bilancio e programmazione – e per il Servizio 2 – Fiscalità Locale - Servizio Patrimonio – Servizio Sport – Cultura - biblioteca - n. 1 posizione organizzativa.

Ufficio di Staff Legale – Servizio staff – Avvocatura - - n. 1 posizione organizzativa.

La giunta demanda ai Dirigenti dei rispettivi Settori, la predisposizione dell’avviso esplorativo di cui all’art. 3 del citato Regolamento, condiviso dal Comitato dei Dirigenti. Laddove la posizione organizzativa riguardi Settori e/o servizi nella competenza di più dirigenti, l'avviso verrà predisposto dal Segretario generale che curerà tutta la procedura in sostituzione dei Dirigenti interessati.