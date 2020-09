CAMPOMARINO. «Ogni giorno una sorpresaa Campomarino. Chiurlo, corriere maggiore, culbianco, beccaccia di mare, beccapesci, sterna maggiore. Aironi cenerino, volta pietre, Martin pescatore, storni e per finire aurora boreale». La sorpresa è anche di chi frequenta il gruppo di Ambiente Basso Molise (Abm), animato da mirabili scatti di Luigi Lucchese, presidente e factotum, ma primus inter pares, non dictator dell’associazione ecologista con le maggiori radici sul territorio da cui trae nome, origine e ispirazione.

Abbiamo voluto saperne di più, proprio da Lucchese.

«Durante il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, mentre tutti erano confinati in casa, come volontari di Abm eravamo in giro, con regolare autorizzazione di Regione Molise e prefettura di Campobasso, per realizzare il censimento dell’avifauna costiera. Abbiamo così potuto assistere alla migrazione verso il nostro litorale, in primavera, e adesso assistiamo a una specie di contro-esodo, in vista dell’arrivo delle stagioni meno calde. Noi ci avviciniamo all’inverno e gli uccelli migrano versi Paese caldi. Tantissime sono le specie di volatili che abbiamo avvistato, fotografato, ammirato. Come la sterna maggiore che raramente si vedono dalle nostre parti. Una biodiversità meravigliosa, è il loro tempo e basta mettersi in un punto della spiaggia e guardare il cielo, enormi stormi vi stupiranno».