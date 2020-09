Ancora stallo sulle visite per l'invalidità, «Prepariamo un'azione legale collettiva»

TERMOLI. Lo scorso 12 giugno denunciammo, attraverso una testimonianza, la fase di stallo sulle commissioni per le visite mediche relative all'invalidità, stallo che perdura dall'ottobre scorso.

Ora a tornare a bomba sull'argomento è stato il Soa, sempre in trincea per tutelare i più deboli.

«In Molise i malati continuano a essere sbeffeggiati dalla politica regionale e dagli enti preposti, centinaia di malati aspettano ancora i tempi biblici delle commissioni Asrem, assenti per mancanza di medici e quindi giá bloccate prima del Covid per il riconoscimento degli stati di invalidità civile e handicap. L'Inps con una circolare di giugno invitava le Asl a eseguire le visite di accertamenti e aggravamenti. Situazione vergognosa quella molisana, malati con le loro famiglie che aspettano anche da un anno di essere chiamati a visita, molti ci segnalano situazioni disperate con l'avanzamento di malattie mai accertate, abbandonati. Sono ancora più vergognosi alcuni consiglieri regionali che non solo sostengono ancora un governo assente ma a chiacchiere si lamentano di tali disagi, spettacoli indecorosi. Abbiamo già diffidato in primis l'Asrem e la Regione Molise che così facendo non garantiscono il diritto alla salute e il supporto sociale pubblico a centinaia di bisognosi, altre azioni legali collettive stanno per essere impiegate parallelamente alle proteste già in atto