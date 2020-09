​Terremoto: Occhionero (Iv), perché Toma assente in riunione con Conte?

ROMA. "Sorprende e amareggia il fatto che nell'elenco dei sindaci di paesi colpiti dal terremoto del 2016 che incontrerammo il presidente del Consiglio non ci sarà alcun rappresentante del Molise". Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva.



"E ad aumentare il nostro stupore - continua - è il fatto che il Molise avrebbe commissario alla ricostruzione, il presidente della Regione. Com'è possbile che Toma non sia riuscito a partecipare alla riunione, lasciando di fatto i molisani senza voce? Quest'assenza del Molise è molto grave. Impedirà di far presenti al governo i ritardi nella ricostruzione e di garantire anche i diritti dei cittadini molisani ancora in affanno per le conseguenze del terremoto del 2018. A questo proposito ho lavorato a lungo perché anche il Molise potesse contare su una strutura commissariale, struttura che poi è stata effettivamente insediata".

"Scoprire tuttavia che il modo in cui Toma interpreta il suo ruolo è tale da rendere 'indesitente' il Molise, è inaccettabile. Gli chiediamo di rimediare al più presto. I cittadini molisani e i loro problemi devono poter trovare ascolto", conclude.