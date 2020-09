GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che un gruppo di ragazzi di Guglionesi, appassionati di skateboard, scrive al Sindaco per una richiesta: realizzare uno spazio urbano per svolgere e per insegnare agli altri lo sport che amano praticare tra amici, lo skateboard.

Il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, e l'assessore Stefania Addesa fissano un incontro con la loro delegazione di rappresentanza e, dopo l'ascolto della lettera dei ragazzi giunti in sala consiliare con il loro gioco preferito, accolgono le loro istanze assumendo l'impegno amministrativo di valutare la proposta dei ragazzi come fattibile entro i prossimi giorni.