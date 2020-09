​La crescita dell’intrattenimento online

TERMOLI. Nonostante le difficoltà che molti stanno ancora affrontando, alcuni settori sono riusciti a dimostrare una certa capacità di resistenza durante la pandemia e a rafforzarsi sempre di più. L’esempio più evidente è rappresentato delle diverse forme di intrattenimento online e dalla popolarità raggiunta in questo periodo, seppure a diversi livelli: per alcune c’è stato un rallentamento o il successo si è leggermente affievolito, altre invece stanno andando ancora molto forte, con numeri persino più alti di quelli registrati prima della pandemia. Mentre queste aree sembra abbiano trovato nuova vita, altre invece stanno rallentando.



Dirette streaming

Tra i vincitori emersi durante la pandemia troviamo sicuramente la diretta streaming. Alcune delle piattaforme più importanti come Twitch, YouTube e Facebook Live, hanno registrato un notevole incremento di popolarità dall’inizio della pandemia, un andamento che non accenna a diminuire. Si fa fatica a pensare che le due piattaforme più piccole, YouTube Gaming e Facebook Live, possano essere concorrenti dirette della più affermata Twitch. In realtà, entrambe sono riuscite a conquistare un numero sempre maggiore di utenti nonostante il difficile periodo del coronavirus. Una grande spinta è avvenuta recentemente quando il grande streamer DrDisRespect ha iniziato a utilizzare YouTube Gaming per le sue dirette streaming, dopo essere stato definitivamente sospeso da Twitch. La celebrità americana ha portato con sé un pubblico di 500.000 utenti che si sono sintonizzati sulla piattaforma per seguire il suo debutto in streaming. Con una media che va dai 50.000 ai 60.000 visualizzatori al giorno, non c’è che dire: i numeri ci sono.

È tuttavia difficile fare un confronto con Twitch, il colosso di proprietà Amazon. Il ritorno dei grandi streamer hanno certamente contribuito al successo della piattaforma: vedi Shroud ad esempio, il cui ritorno in scena ha totalizzato 500.000 visualizzatori simultanei. Non va poi dimenticata la distribuzione di giochi come Fall Guys, il quale è riuscito a catturare una media di 100.000 visualizzatori al giorno nelle ultime due settimane. E pensare che si tratta del periodo finale della pandemia. Nei periodi di maggior successo la piattaforma aveva registrato numeri record per quanto riguarda i creatori di nuovi contenuti che si sono uniti alla community nel tentativo di riempire le proprie giornate: ore di streaming e visualizzazioni al massimo, promosse dai creatori stessi che cercavano di capitalizzare al massimo il crescente numero di spettatori offrendo dirette sempre più lunghe.

Sarà interessante vedere come, una volta ripristinata la “nuova normalità”, queste cifre si assesteranno. Molti affermano che tali numeri potrebbero mantenersi più alti che in passato, sostenuti da una nuova categoria di pubblico che si è appassionata e che continuerà a seguire questa forma di intrattenimento. Quello che è certo è che i dati attuali relativi allo streaming sono davvero significativi.

Video on demand

Al pari delle piattaforma per le dirette streaming, anche i servizi di video on demand come Netflix e Amazon Prime hanno fatto molto bene, toccato numeri più elevati rispetto a quelli registrati prima della pandemia. E non poteva capitare in un momento migliore. Per molti di questi servizi infatti, i numeri avevano lentamente iniziato a scendere, complice l’affermarsi di nuovi concorrenti, e allo stesso tempo il mercato aveva iniziato ad affievolirsi. Analogamente, c’erano state alcune distribuzioni ben rogrammate, specialmente da parte di Disney+, lanciate in Europa proprio nel momento in cui veniva imposto il lockdown a moltissime persone.

Il successo dei video on demand ha stimolato un cambiamento anche nella nuova arrivata Disney+: con le sue mosse, la piattaforma potrebbe proporsi addirittura come sostituta del cinema. La casa di produzione di Topolino ha creato molto stupore con due grandi scelte. La prima riguarda il musical Hamilton, la cui distribuzione era inizialmente prevista in teatro; con lo scoppio della pandemia, invece, l’uscita è stata anticipata direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma. Il successo è stato enorme e alla fine di luglio è stato uno dei contenuti streaming più visualizzati.

L’altra mossa è stata leggermente più discussa, ma potrebbe dare il via a una svolta significativa nel settore dell’intrattenimento online: il live action di Mulan, il grande successo Disney, verrà distribuito direttamente sulla piattaforma on demand, anche se agli spettatori sarà chiesto di pagare 30 dollari aggiuntivi oltre al consueto abbonamento. Sembra che gli utenti potranno guardare il film più volte durante il periodo di noleggio, che dovrebbe essere comunque abbastanza lungo. Il successo di questa particolare distribuzione potrebbe avere forti ripercussioni su tutto il sistema cinematografico, in quanto altre case di produzione potrebbero essere incoraggiate a fare altrettanto, aggiungendo così ulteriore incertezza in un settore che sta ancora tentando, con fatica, di risollevarsi.

Gaming

Non sorprende il fatto che il settore del gaming sia stato capace di espandersi durante questo periodo e sia diventato la forma di intrattenimento principale per molti utenti. Che siano dispositivi mobili, console o computer fissi non fa differenza: la crescita ha toccato tutti i canali. Recentemente, sono stati lanciati anche titoli importanti, come Fall Guys, e la risposta degli appassionati non si è fatta attendere, con milioni di giocatori che hanno scaricato il gioco già nella prima settimana di distribuzione. Questo ha dimostrato quanto le tempistiche del lancio siano state perfette e abbiano catturato sia coloro che erano pronti per il rientro al lavoro che coloro che non avevano ancora la possibilità di farlo.

Anche il gaming su dispositivi mobili sembra essere decollato, in particolare nel settore del gioco d’azzardo online. A causa della cancellazione o del rinvio degli eventi sportivi, le scommesse online avevano subito una brusca frenata, e sono così subentrati i tanti casinò online. Anche se non sono mancati coloro che hanno cercato opzioni alternative, molti hanno optato per i casinò online nazionali, ovviamente attirati dall’ampia offerta di bonus da utilizzare per i giochi più popolari. Secondo molti operatori, il successo di questa nuova forma di intrattenimento e il rallentamento delle scommesse online iniziato con il lockdown sono destinati a continuare: difficilmente ora i nuovi utenti si rivolgeranno altrove, avendo trovato nell’intrattenimento online il nuovo passatempo preferito.

Con la pandemia tutt’altro che finita e con il pericolo incombente di una seconda ondata, non si escludono ulteriori grandi cambiamenti in questo settore. Una cosa è certa però: una nuova estensione del lockdown porterebbe solo che vantaggi al mercato dell’intrattenimento online, sull’onda di quello che è già successo in precedenza.