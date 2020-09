TERMOLI. Rappresentante del Comune di Termoli in seno all'associazione nazionale Città dell'Olio, il dottor Nicola Malorni, presidente della Prima commissione consiliare e già presidente dell'Ordine degli psicologi, è stata una scelta azzeccata da parte del sindaco Francesco Roberti.

Ha ripagato la fiducia del primo cittadino e quella dell'amministrazione di via Sannitica, venendo eletto pochi giorni fa vice presidente nazionale.

Lo abbiamo incontrato stamani, in sala Giunta, a margine proprio dell'assunzione del nuovo incarico, in cui spera di dare impulso al turismo dell'olio, come avvenne ormai tempo fa per il vino.

Identità e territorio alla radice, coniugato agli aspetti del benessere fisico e mentale.