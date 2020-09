Nuovi contagi a Montenero, Travaglini: il figlio della coppia positiva è ricoverato al San Pio

MONTENERO DI BISACCIA. Ennesimo intervento nell'emergenza epidemiologica del sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, dopo la notizia di due nuovi contagi in paese.

«Cari concittadini, vi informo che da oggi il nostro paese registra due casi positivi al Covid-19. Si tratta di due cittadini contagiati dal figlio che è tornato dall'estero; il ragazzo è attualmente ricoverato presso l'Ospedale San Pio di Vasto, mentre i genitori si trovano in isolamento domiciliare a casa, qui a Montenero. La situazione è sotto controllo e ben monitorata, ma colgo l'occasione per ribadire la necessità di non abbassare mai la guardia rispetto alle possibili forme di contagio, che possono essere prevenute solo con le regole ormai note: distanziamento sociale, uso delle mascherine e lavaggio frequente delle mani. A queste regole va aggiunto buonsenso e tanta attenzione.