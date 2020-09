SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Bonifica la discarica abusiva che sorgeva in territorio di San Giacomo degli Schiavoni, come da richiesta inoltrata dal sindaco Costanzo Della Porta all'Unione dei Comuni Basso Biferno e alla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la Giuliani Environment.

Sono stati raccolti circa 20 televisori, 8 frigoriferi, ingombranti e circa 24 quintali di indifferenziata. «La rimozione dell'eternit sarà affidata a ditta specializzata», ha precisato il primo cittadino.

«È un fenomeno, quello dell'abbandono illecito di rifiuti fin troppo diffuso, che non trova alcuna giustificazione se si pensa che la maggior parte dei rifiuti in questione può essere conferita, in forma gratuita, presso le isole ecologiche comunali. Ci attiveremo per aumentare l'azione di controllo e repressione di questi atti criminali, sia in forma attiva grazie ai Carabinieri forestali che in forma passiva con la installazione di apparecchiature di controllo. I trasgressori saranno puniti a norma di legge e con le sanzioni riusciremo a compensare i costi di bonifica che oggi pesano sui bilanci comunali», il commento del sindaco Della Porta.