Contenuto sponsorizzato ​Libri di testo gratuiti agli studenti del Boccardi-Tiberio

TERMOLI. L’Istituto Tecnico “Boccardi Tiberio” ha partecipato con successo al bando Pon, emanato dal Ministero dell’Istruzione, per il supporto agli studenti per l’acquisto dei libri di testo. Il finanziamento europeo ottenuto consentirà di fornire i libri in comodato d’uso gratuito