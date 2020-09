Dove vanno a finire le mascherine che sfuggono di mano?

MOLISE. Occorrono addirittura 450 anni perché una mascherina chirurgica possa decomporsi nell'ambiente. Sempre più spesso, però, per istrada, in riva al mare, in un sentiero di montagna, lungo i marciapiedi del centro e della periferia di città grandi e minime, se ne vedono (di quelle monouso) che, dopo di averti protetto dal Covid-19, finiscono al suolo gettate manco fossero cicche di sigaretta.

D’accordo che, a privarsene in un modo tanto inconsulto, siano persone che dimostrano di vantare uno scarso senso civico, atteso che una mascherina usata può essere agevolmente gettata in un bidone dell'immondizia. Ma, oggi, una tale azione non sarebbe solamente incongrua – ma pure contraria ad ogni nozione di piccola economia - sapendo che una mascherina può essere riciclata per ritornare magari a nuova vita, continuando a proteggere le persone dal Coronavirus, anche se sotto un'altra forma. Ed è ciò che ha pensato una ‘startup’ francese (la “Plaxtil di Châtellerault”), operativa nella regione della Nuova Aquitania.

Attingiamo la notizia dall'Agenzia ‘France Presse’ che racconta come quest’Azienda d’Oltralpe si sia data l'obiettivo di frenare l'inquinamento provocato dall'abbandono delle ‘protezioni’ usa e getta. Di fatto i dispositivi in questione sono composti di microfibre di polipropilene: una plastica non biodegradabile ma, per fortuna, totalmente riciclabile. Le mascherine raccolte vengono trasformate in plastica rinnovata da cui l'impresa ricava visiere di protezione, lavorando in collaborazione con un Gruppo di pmi specializzato nel trattamento di rifiuti plastici. La soluzione individuata viene considerata circolare, ecologica e solidale, pure perché i Francesi hanno elaborato un protocollo ben definito nei particolari. Dopo di avere raccolto le mascherine, queste vengono poste in una sorta di quarantena per quattro giorni.

Dopo di che, passando attraverso un tunnel ultravioletto per soli trenta secondi, si realizzano in una nuova materia decontaminata, completa ed affidabile per essere pronte ad essere riciclate dopo di essere state trasformate in una nuova plastica da lavorare. Il materiale recuperato viene mescolato con una resina, in modo da diventare duro e modellabile, ovviamente adatto ad essere stampato. Oltre alle visiere, sarebbe possibile ottenere di tutto perché le possibilità di riciclo sono infinite; ma, almeno per il momento, la startup si dedica a prodotti utili per affrontare l'epidemia, come visiere protettive oppure gli apriporta, uno strumento minimo che, però, permette di evitare il contatto diretto delle mani con le maniglie delle porte. Da giugno ad oggi sono state riciclate in questo modo ben 50mila mascherine ed ancora tremila pezzi rigenerati, grazie ai punti di raccolta aperti all’interno degli ambulatori o delle farmacie. Ora diverse aziende stanno chiedendo di poter installare un raccoglitore nei loro stabilimenti tanto che ‘Plaxtil’ non riesce più a far fronte a tutte le richieste.

Dalla Francia all’Italia, dove sono nate le mascherine a chilometro zero. La produzione avviene a Bergamo nel segno della filiera corta, vale a dire dal produttore al consumatore. A realizzare questi dispositivi di sicurezza individuale è una divisione aziendale di ‘Unigasket’, specializzata nella progettazione e nella produzione di tubi e di guarnizioni industriali con sede a Villongo. L’idea si è concretata in pieno ‘lockdown’ sulla scia del coinvolgimento della citata Azienda nella ‘task-force’ di 32 imprese che - rispondendo ad un appello di Confindustria - contribuiscono alla produzione di mascherine per uso sanitario.

La fabbricazione riguarderà quelle chirurgiche e le maschere facciali di tipo Ffp2 a marchio Ce. I primi 10 mila Dpi verranno donati al 118 di Bergamo, una delle zone maggiormente colpite dalla pandemia. La produzione si basa su una filiera a chilometro zero posta tra Bergamo e Brescia in cui l’Azienda di Villongo ha stanziato nell’immediato 500mila euro, ponendosi in gioco e rendendo disponibili la propria tecnologia. Dopo di che ha voluto andare oltre acquistando - dopo assidue trattative - un impianto giunto direttamente da Oltreoceano per la produzione di mascherine chirurgiche (con tessuto non tessuto) proveniente in particolare dalla Val Seriana, la zona più colpita dalla pandemia. Allo scopo è stato apprestato un reparto produttivo di 400 metri quadrati, in grado di poter produrre sino a un milione di mascherine al mese in ambiente sterile idoneo. Il Gruppo bergamasco è stato fondato nel 1987 e conta 380 dipendenti.

La specializzazione nel settore dei tubi e delle guarnizioni ha portato ‘Unigasket’ a chiudere il 2019 superando i 60 milioni di euro di fatturato, di cui oltre la metà realizzato all'estero tra Stati Uniti, Germania e Spagna. Ora, ‘battezzata’ ex-novo, l'Azienda verrà riconvertita nella produzione di mascherine col marchio ‘Unimed-Pharma Division’. Produrrà quella chirurgica ‘Unimed R2’ (tre strati protettivi, elevata filtrazione antibatterica, conformazione comoda e materiali anallergici) e la ‘Unimed F3’. Quest’ultima garantisce, a chi la indossi, un'ottima protezione da agenti microbici, resistenza agli spruzzi ed una minima resistenza al flusso respiratorio. Nel futuro dell'Azienda bergamasca il comparto medico sarà centrale. A breve introdurrà anche la produzione di tubi in silicone destinati a diverse applicazioni per il settore medicale ed ospedaliero: dalle pompe per l'alimentazione all'equipaggiamento diagnostico e dispensatore di medicinali, ai tubi che trasferiscono fluidi usa e getta con guarnizioni di filtro, sino alle macchine per la dialisi.

Claudio de Luca