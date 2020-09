ROMA. C’è terremoto e terremoto. C’è quello del 2016 e quello del 2018. Uno con quasi 300 vittime e 4 regioni coinvolte, il sisma più recente con 21 comuni e nemmeno feriti. Tuttavia, per la deputata di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, il Governatore del Molise, Donato Toma, avrebbe dovuto rappresentare il Molise a Palazzo Chigi.

Ci ha messo poco, lo stesso Toma, a replicare. «Sono molto meravigliato per le affermazioni dell’onorevole Occhionero. Cosa c’entra il Molise, cosa c’entrano i suoi rappresentanti istituzionali con il sisma del 2016?», la replica di Donato Toma all’esponente di Italia Viva. Alla riunione a cui fa riferimento la parlamentare, spiega, lui non è stato, legittimamente, invitato. Si tratta infatti di un incontro con il commissario Legnini e i presidenti e i sindaci delle regioni colpite dal tragico terremoto del 24 agosto 2016 che ebbe come epicentro Amatrice.

C’è stato un confronto con tutte le Regioni e le strutture commissariali per i terremoti degli ultimi anni e in quella occasione il governatore partecipò segnalando anche peculiarità del territorio e interventi da realizzare. «Per il resto, per il sisma del 2002 stiamo completando la ricostruzione e per quello che ci ha interessato a Ferragosto del 2018 la stiamo per avviare», prosegue Toma che è stato da poco nominato commissario. «Se mi è sfuggito qualche terremoto, pregherei la deputata Occhionero di farmelo sapere… Davvero sono stupito, la sua uscita la trovo fuori luogo e gratuita».