«Non vogliamo la guerra fra poveri, ma ci hanno abbandonato proprio tutti»

TERMOLI. Possiamo definirla una rivendicazione di pari dignità, quella che gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise rivendicano al pari dei colleghi di disgrazia della Gam-Solagrital. Non a caso, presidio di protesta davanti alla Regione Molise, col sostegno delle parti sociali, e contestualmente, lettera di un ex lavoratore dello Zuccherificio, aderente al comitato che ha dato battaglia negli ultimi tempi. Il fuoco cova sotto la cenere, insomma. «Io non voglio fare la guerra tra poveri, però come ogni anno, ormai quasi da dieci, arrivato settembre, quindi dopo la bella stagione ormai alle spalle, inizia il teatrino della Gam.

I loro ex dipendenti, è proprio questo il periodo, che riprendono a manifestare, per non regredire nella Solagrital e quindi essere licenziati, senza più ammortizzatori. Questo è sacrosanto, però sono quasi dieci anni che la regione trova il modo per accordare a quell'azienda, la cassa integrazione straordinaria. Naturalmente sempre con le sigle sindacali sul piede di guerra per loro, è giusto anche questo, lì prendono i soldi delle tessere. Tanto, questa è una mia opinione personale, i sindacati, in questo territorio, servono solo a scopo di lucro, dovrebbero dimettersi tutti, non sono riusciti a risolvere una vertenza, portando anche per colpa loro il Molise alla rovina.

Parlando degli ex lavoratori dello Zuccherificio, ci hanno abbandonato, sia politica che sindacati. Hanno sbandierato per noi un bando di lavoro sui comuni, che doveva essere un palliativo, prima di una soluzione definitiva. Quel famoso bando dopo tanto tempo è uscito, 500 euro più o meno e neanche contributivo. Questo è quello che hanno fatto per noi? Chiudo dicendo che non è giusto questo divario. Credo di rispecchiare anche il pensiero dei miei ex colleghi, dicendo alla politica, senza alcuna bandiera ed ai sindacati, di vergognarsi tutti, se gli è rimasta un briciolo di dignità».