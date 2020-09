TERMOLI. In occasione della visita di Ferdinando Uliano al direttivo Fim-Cisl Molise e alla Rsa dello stabilimento Fca di Termoli abbiamo approfittato per chiedere al segretario regionale Riccardo Mascolo quale sia lo stato dell'arte nella fabbrica più importante della regione, anche in virtù dei riattrezzamenti necessari per ristrutturare linee destinate a produrre il nuovo motore Gse, il cosiddetto Flyfire, che prenderà il posto del propulsore che ha fatto la storia negli ultimi 35 anni. Lo abbiamo intervistato nella sede del corso Nazionale, alla presenza dello stesso segretario nazionale Ferdinando Uliano e dell’interregionale Abruzzo-Molise Domenico Bologna, che era accompagnato dall’organizzativo Primiano Biscotti.