Il "bike tour" promosso da Trivelle zero Molise e Discoli del Sinarca Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si è concluso ieri, venerdì 4 settembre, il bike tour promosso da trivelle zero Molise e discoli del Sinarca. Gli attivisti, partiti dal bosco di Corundoli a Montecilfone, hanno raggiunto Sulmona. Ad attenderli gli attivisti della Rete No Snam, che si oppongono al progetto che vorrebbe fare dell'Italia un grande hub del gas in favore di imprese multinazionali e a danno dei territori e delle popolazioni che li abitano. Di seguito un video realizzato direttamente da Case Pente a Sulmona.