TERMOLI. Temperature in aumento sulla costa, superati i 27 gradi, e questo ha favorito oggi, primo sabato di settembre, un afflusso comunque significativo sulle spiagge. Insomma, mancano ancora 9 giorni all'avvio dell'anno scolastico, con un altro fine settimana ancora da godere, per uno scorcio della prima metà di settembre tutto orientato al turismo.

Qualcuno diceva che i bagni settembrini fanno bene alle signorine, in effetti oggi la spiaggia grazie a un clima ancora estivo, ma non rovente come quello dell'ultimo week end di agosto, offre condizioni ottimali per trascorrere una sana e riposante giornata al mare.

Il turismo di massa che c'è stato a Termoli e nel riscoperto Molise nostro, ha fatto ritorno per forza di cose nelle loro sedi di residenza abituali. Ancora delle piccole presenze di turisti forestieri a settembre ci sono ancora, ma la maggioranza soprattutto nel fine settimana è formata da locali o persone che arrivano dell'hinterland. Ci auguriamo che per tutto questo mese di settembre ci faccia compagnia il bel tempo.