TERMOLI. Primo sabato del mese e come di consueto, almeno dal ritorno post lockdown (da luglio), appuntamento irrinunciabile o quasi per i cultori della fiera di piazza Giovanni Paolo II. Ci siamo recati a fine mattinata per sondare un po' gli umori dei commercianti ambulanti, tra le categorie che maggiormente hanno sofferto la pandemia.

Fiere e mercati sono stati chiusi per mesi, infatti.

Dalle parole scambiate coi nostri interlocutori, certo un campione delle decine e decine di espositori, è emersa una giornata comunque positiva, con un discreto afflusso di visitatori, anche se sono mancati gli affezionati clienti che sovente provengono dai paesi dell'hinterland. Chissà saranno stati richiamati al mare, come occasione irripetibile di un sabato balneare, oppure già immersi in vista delle riprese di attività tipicamente autunnali.

Diverse anche le comitive di ragazzi che hanno frequentato via America, un modo come un altro per stare assieme, non perdendo d'occhio occasioni da cogliere al volo. Stand e bancarelle ne offrono.