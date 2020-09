TERMOLI. Trascorre l’estate a Termoli, nel borgo antico. E’ stato deputato, senatore ed esponente di spicco alla Regione Molise, di cui è stato assessore e vicepresidente.

Giuseppe Astore, nativo di San Giuliano di Puglia, compirà 78 anni il prossimo 17 novembre.

Inganna il tempo con belle camminate, giù al porto, in spiaggia e con gli amici nel borgo stesso, con lui che non si nega mai è sempre un piacere parlare di vari argomenti che riportano alla politica, quella di vecchio stampo e quella moderna in cui lui si riconosce poco, ma parla di contagi, pandemia, sanità un suo campo privilegiato, ma anche la scuola essendo stato anche docente. Un personaggio a tutto tondo un tuttologo della politica e non solo.

Un osservatorio chiamiamolo meritato, per non dire privilegiato, da cui dice la sua su tanti argomenti.