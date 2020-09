Acqua alla Vaccareccia, «sulla Frana di Petacciato non scherziamo: usare i 41 milioni subito»

PETACCIATO. Non c’è giorno che la minoranza non attacchi l’amministrazione comunale a Petacciato. Stavolta è Giuliana Ferrara, che torna sulla vicenda «Acqua alla Vaccareccia», dopo lo svuotamento avvenuto sulla strada provinciale. «Dopo la frana del 1996, quando era sindaco di Petacciato l’avvocato Antonio Bruscino, si realizzò l’opera di messa a punto della via Marchesi Battiloro, strada che si inserisce in via del Progresso, buttandosi sulla biforcazione tra la strada Provinciale 51, che collega Petacciato a Termoli e, la bretella denominata Vaccareccia, che dirige verso il mare. Successivamente, oltre ad un ampio intervento che si estendeva fino al Calvario, con realizzazione anche dei marciapiedi, vennero realizzate delle griglie trasversali di scolo, allo scopo di raccogliere l’acqua piovana che defluiva dal paese e che si accumulava (e si accumula ancora) proprio in quel tratto stradale.

Queste griglie, secondo amministratori e tecnici di quel periodo, avevano lo scopo di raccogliere l’acqua, facendola confluire in una condotta laterale che le sversava nel fosso del Sinarca, evitando che essa scorresse indisturbata appesantendo il costone della Vaccareccia ed in generale, evitando quelle infiltrazioni di acqua che parecchio negativamente influiscono sulla frana.

Nel 2006, quando era sindaco Angelo Greco, queste griglie vennero lastricate con l’asfalto per permettere il passaggio dei corridori del giro d’Italia (15 maggio 2006). Da allora le griglie sono rimaste chiuse, con buona pace dei ciclisti e dei mezzi pesanti; solo una è stata riaperta lo scorso anno, una griglia che tutti abbiamo notato e denigrato per la sua asperità nel percorso verso Termoli o verso il mare. Dal 2006 ad oggi di acqua ne è venuta giù parecchia, acqua che non ha trovato altro percorso se non quello di “scolare” appesantendo il costone sabbioso della Vaccareccia ed in generale tutto il fronte frana. La voragine che abbiamo visto qualche giorno fa lungo la Vaccareccia è il prodotto di una gestione amministrativa trascurata, che modifica il corso degli eventi e non vi pone rimedio. A partire da quel tipo di gestione cheprobabilmente intende la cosa pubblica come cosa privata, che fa baldoria e poi non rimette in ordine dopo la festa, si è permesso ad un territorio già vessato dalla sua frana storica, di appesantire il groppone franoso con tantissimi metri cubi di acqua. Il risultato è oggi la voragine e sarà domani lo spostamento franoso. Un movimento costante e continuo ben visibile sul "Belvedere", senza bisogno di alcun rilevatore, né di esperti stellati.

Abbiamo consultato diversi tecnicie tutti concordano sulla necessità ed urgenza di riaprire quelle griglie, tutte! Vi forniamo delle indicazioni: nel tratto tra il Calvario e la bretella "Vaccareccia" ci sono 3 griglie. Una in sommità, in corrispondenza del calvario, una alla base (che è quella rimessa in funzione) ed una nel tratto centrale. In corrispondenza di quella centrale l'asfalto risulta danneggiato e la presenza della griglia si nota subito. Quella più a monte va cercata con un poco di attenzione perché vi hanno buttato sopra molto asfalto. L'idea di quelle griglie fu importantissima, perché l'acqua é un gravissimo pericolo per il territorio di Petacciato.

Successivamente anche altre amministrazioni ebbero l'idea di raccogliere l'acqua piovana, seppur in modalità differenti, sempre per fronteggiare il rischio di dissesto idrogeologico. Quello che è evidente è l'eterno conflitto tra il fare le cose per pubblica utilità e sicurezza e fare le cose per "spot" cioè solo per far "vedere". Colpe di cui non possiamo esimere neppure i tecnici preposti, che ne sanno più degli amministratori, ma che non riescono ad indirizzare le azioni.Esiste una sostanziale incapacità di "governare i fatti" non si ha contezza dei problemi da affrontare e di quelli che, inevitabilmente, quella incapacità crea o incrementa. Per questo, per il rispetto e la cura verso questo territorio ripeteremo fino allo sfinimento: utilizziamo i 41 milioni di euro stanziati per la frana di Petacciato prima che sia troppo tardi, svegliamoci!» Nota condivisa anche dagli altri consiglieri di opposizione.