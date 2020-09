Stabile in degrado in via Dante, arriva l'ordinanza del Comune

TERMOLI. Ci sono numerosi edifici in centro che spesso necessitano dell’intervento dei Vigili del fuoco a causa delle condizioni di degrado, col rischio di caduta calcinacci sulla sede stradale e il pericolo per automobilisti e pedoni.

Ordinanza del comune di Termoli per lo stabile di via Dante n. 6, dopo la relazione del comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Un palazzo di 6 piani da dove avviene distacco di intonaci e porzioni di cornicioni dei balconi. Gli uomini del 115 hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti della facciata interessata eliminando l'immediato pericolo. Lo stato dei luoghi necessita di ulteriori verifiche sulle rimanenti parti di intonaco e far eseguire i lavori di messa in sicurezza della facciata per evitare ulteriori cadute di materiale dall'alto. La zona

È interdetta al passaggio dei pedoni e sosta delle auto tramite transenne da parte degli agenti della Polizia Locale di Termoli ed addetti del servizio segnaletica stradale.

I Vigili del Fuoco non escludono una evoluzione peggiorativa dello stato delle opere interessate; tale fenomeni di degrado, comportando il distacco di parti dei paramenti esterni (intonaco, cornicioni, aggetti sporgenti) risultano essere particolarmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità data la posizione centrale dell'edificio nel contesto urbano; al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile, questo Ente avvia la procedura nei confronti degli interessati;

il perdurare delle condizioni di degrado costituisce fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità, rendendo necessario ed urgente procedere senza indugio ad una verifica delle condizioni statiche degli elementi di facciata; per questo, il sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, può adottare con atto motivato e nei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; vista l'urgenza di provvedere in merito, al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità; ordina di procedere ad horas, all'eliminazione delle parti pericolanti o in fase di distacco ed alla messa in opera di presidio dell'immobile, protezione del passaggio, puntellamento e quant'altro necessario ad eliminare il pericolo rilevato per la pubblica e privata incolumità; di avviare una più approfondita verifica della tenuta degli intonaci e delle parti sporgenti (balconi, cornicioni ed altri elementi

architettonici sporgenti), con nomina di un tecnico abilitato che indichi le eventuali modalità di consolidamento statico/strutturale; di procedere al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richieda per tutelare la pubblica incolumità; tutti i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale dovranno essere eseguiti da un'impresa abilitata e sotto la direzione di un tecnico iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale con l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 ss. mm. ii., della normativa vigente in materia di sicurezza in zona sismica, per quanto applicabili, oltre che delle nuove disposizioni firmate a Roma il 24 aprile 2020, a cui si rimanda, di cui al protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri.