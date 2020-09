Che vuoi fare da grande? "Il politico, che altro sennò"

TERMOLI. Solo pochi decenni fa, alla domanda rivolta ai giovani cosavuoi fare da grande la risposta era: il medico, l’ingegnere, l’avvocato, il professore. Da qualche lustro è: il politico.

La scorciatoia è una parola amata da (quasi) tutti. E chi ne imbocca una è ritenuto furbo, pragmatico, capace di leggere la realtà. Chi trova un percorso più breve per giungere ad una meta, chi riesce a raggiungere traguardi con velocità sorprendente, anche se maleodoranti, è ritenuto intelligente.

Pertanto è pienamente logico che molti giovani si buttino in politica, spesso senza nessuna laurea , senza saperi tecnici o umanistici,senza nessuna esperienza.

A questo proposito mi sovviene un ricordo. Ero ad Intra sul Lago Maggiore. Al termine di una riunione di lavoro defatigante (avevo tutto lo staff dirigenziale contro eccetto l’Adel) ed assumendo il ruolo di turista in attesa di un treno che mi riportasse a Milano, mi soffermai nella piazza principale ad ascoltare un comizioda parte di un giovanissimo aspirante consigliere-sindaco Mi fu dato un foglietto propagandistico del comiziante. Oltre alla foto ed alcuni slogan c’era il suo curriculum formativo: un corso di formazione per infermieri di alcune settimane. Da giovane infermiere ad aspirante al governo di Intra.

Ma come le ciliegie si susseguono gioiosamente e generosamente per essere mangiate, così i pensieri si spingono l’un l’altro per uscire dal magazzino della memoria. E così raggiante e sicuro di essere accattivante in quanto corrosivo si è presentato un vecchiopensiero. Esso recita così: se sai fare, fai. Se non sai fare nulla, insegna. Se non sai insegnare fai il giornalista. Se non sai fare il giornalista ti dai alla politica. Un iter che in questi tempi va aggiornato. Senza alcun passaggio intermedio: è conveniente darsi direttamente alla politica.

In tv, ognitanto alcuni politici dichiarano “Io faccio politica per passione”. La faccia tosta con cui fanno questa dichiarazione nasce dalla sicurezza che mai alcun giornalistapresenti una seconda domanda del tipo “Avrebbe la stessa passione per la politica se lo stipendio fosse di 2000 al mese invece di 13.000 euro?”

Insomma la situazione reale è da sogno: alta retribuzione e competenze rasenti il pavimento. E alloranon ci lamentiamo se il Paese va male, a prescindere da questo periodo dominato dalla pandemia.

Quanto sopra si riferisce al mondo politico a livello nazionale mentre a livello di territorio cioè regioniprovince e paesi il livello medio delle retribuzioni dei politici è vario e molto più basso. E quindi la motivazione economica è zoppicante. Comunque qui in queste righe non abbiamo intenzione di fare un excursus su quali potrebbero essere le reali motivazioni di un politico non nazionale.

Invece portiamo l’attenzione sul gap tra le aspirazioni al governo di un territorio e le reali capacità di amministrazione. E sulla facilità di verifica da parte dei cittadini su cosa i politici non riescono a realizzare.

Cioè voglio dire che il riscontro immediato di servizi carenti quali i trasporti gli ospedali il decoro urbano permette ai cittadini (s)governati, che vivono gomito a gomito con i governanti, di sapere bene con chi prendersela. Cioè l’incapacità è manifesta e gli incapaci subito identificabili.

A questo punto nasce un dubbio. I politici locali aspiranti a governare una cittadina o una regione non dovrebbero essere più cauti nel desiderare di occupare certe posizioni di responsabilità? Non dovrebbero fare un esame di coscienza relativo alle qualità necessarie per seguire l’amministrazione di un territorio e di migliaia di cittadini? Dovrebbero sapere con chiarezza che :

-senza capacità di visioni di sviluppo

senza capacità organizzative

senza capacità sburocratizzanti

senza capacità di coinvolgimento

senza capacità di ascolto

diventano certezza: l’immobilismo, l’incremento del degrado, l’agonia del territorio.

E quanto sopra, ovviamente, è a prescindere dall’attuale periodo di pandemia. Anzi quest’ultima evitiamo di prenderla come alibi.

Conclusione

In Cina i ministri cinesi hanno tre lauree. Ma i Cinesi sanno anche che l’esperienza conta moltissimo.

Pertanto la carriera politica,e quindi occupare posizioni di responsabilità, si basa su una selezione meritocratica progressiva, legata ai risultati ottenuti nella gestione di un quartiere, di un piccolissimo comune, di un comune più grande, di una città, di una metropoli, di un ministero. Il sistema meritocratico è usato anche nel modo occidentale, ma solo nelle aziende ( e non tutte). Nell’ambito politico conta altro e le conseguenze soprattutto in Italia sono note.

Ai politici italiani non piace il motto cinese “No risultati, no carriera.” Mentre sono affascinati dalla frase “A noi piacciono le furbe scorciatoie”, da non dire mai pubblicamente, ma sempre da covarenella mente.

Luigi De Gregorio