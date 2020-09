Tecnici di laboratorio, via a decine ma nessun rimpiazzo. Totaro: «Insostenibile»

TERMOLI. «Situazione insostenibile». Così viene definita dal patologo clinico Giancarlo Totaro la condizione vissuta al laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli dove, a fronte di decine di pensionamenti, non ci sono stati rimpiazzi.

«A Termoli servono con urgenza tecnici di laboratorio (TLSB). Ancora un altro pensionamento e prossime ulteriore esenzioni – continua Totaro - La situazione di carenza al laboratorio analisi di Termoli sta diventando veramente drammatica ed insostenibile».

Di qui un appello, rivolto al commissario ad Acta Angelo Giustini e al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano affinché provvedano a risolvere le mancanze: «Un appello pubblico al Commissario alla sanità ed al Direttore Generale Asrem a mandare tecnici di laboratorio di Termoli solo la loro abnegazione sta permettendo al laboratorio di non aver ancora avuto ripercussione sui servizi», aggiunge il patologo clinico.

A causa del personale ridotto, infatti, i ritmi per il personale ancora impiegato è divenuto insostenibile, con riflessi che colpiscono anche l’utenza, come sottolinea Totaro: «Ma quanto tempo reggeranno ancora a questi ritmi senza comprometterne la iena funzionalità e le ripercussioni su tutti i reparti e la loro attività sanitaria e su tutti gli utenti provenienti dai servizi primari e territoriali come le normali analisi? In data 21 Agosto un altro tecnico lascia il laboratorio analisi dell'ospedale di Termoli».

«Si spera e si esorta la ASREM a provvedere con urgenza e senza indugio al reclutamento di nuovi tecnici per il laboratorio di analisi dell'ospedale S. Timoteo di Termoli dove la situazione sta diventando insostenibile – conclude Totaro - Negli ultimi lustri, decine di tecnici TLSB sono andati in pensione senza essere rimpiazzati. Tra pensionamenti ed esoneri, tipo legge 104, sono rimasti pochissimi tecnici pienamente totalmente abili a svolgere tutti i turni h24. Ne servirebbero almeno altri 5».