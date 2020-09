TERMOLI. In questa estate un po’ asfittica di eventi, per le note vicende, abbiamo messo da parte i grossi nomi dello spettacolo e le poche possibilità che si sono presentate, sono state tutte rivolte agli artisti locali che, a differenza dei grandi nomi, si sono davvero fatti in quattro per sopperire alle problematiche che la pandemia ha causato a tutti noi, men che meno ai lavoratori dello spettacolo.

Ecco a noi allora capita, durante una festa privata (questi sono maggiormente i tipi di spettacoli da loro più frequentati) e nel pieno rispetto delle norme anti-covid, di ascoltare la musica e il canto di tre ragazzi rigorosamente molisani. Uno di loro lo avevamo apprezzato in diverse altre occasioni: una voce, la sua, davvero oltreché altamente musicale anche molto intonata. Stiamo parlando di Daniele Donnarumma che tempo fa faceva coppia con Donato Lampariello con il gruppo i Nevada.

Oggi, invece, collabora con diversi artisti e in questi giorni ha condiviso gli spettacoli con due ragazzi: Daniela Griguoli (voce anche lei superlativa) e Dario Mastrostefano che, oltre ad essere cantante è anche animatore dj. Loro, con Daniele ma anche in altre collaborazioni con altri bravi artisti, si fanno chiamare i "Diamanti Orchestra”. Noi, visto che i loro nomi cominciano tutto con la lettera D, abbiamo voluti ribattezzarli più tecnologicamente “Il gruppo Musicale 3D”.

Conosciamoli in sintesi meglio. Dario Mastrostefano: "Ciao sono Dario, dall’età di 16 anni mi sono catapultato nel mondo della musica come dj-animatore, per vari anni mi sono occupato di eventi. Ad oggi ho un gruppo musicale di cui sono il frontman, ma comunque amo collaborare con altri musicisti". Daniela Griguoli: “Sono Daniela e dall’età di 15 anni mi sono appassionata al canto. Ho iniziato come autodidatta e successivamente ho preso lezioni di canto privatamente e naturalmente mi hanno migliorata tanto. Per anni, fino ad oggi, mi sono occupata di eventi ed è diventato a tutti gli effetti un lavoro che ci ha permesso di comporre brani editi con arrangiamenti nostri".

Positivamente, ha una voce davvero imponente, l'esibizione del famoso brano “Un amore cosi grande” pochi giorni fa quando, appunto, ci siamo detti che questi ragazzi erano meritevoli di menzione, ha fatto scattare in piedi la Standing ovation. Di lui ci ricordiamo una cosa che ci commuove: durante la clausura della pandemia ci allietava dal balcone di casa sua, facendo cantare tutti dai loro balconi. Roba da pelle d'oca. L'ultima collaborazione con i Diamanti Dario e Daniela risulta davvero vincente e siamo più che contenti che siano ragazzi molisani.

La speranza è che riescano anche a farsi notare oltre confini regionali. Cosa possibilissima quando si ha talento ed un’estensione della voce da far invidia: quando si parla di queste cose il proselitismo è un attimo ad espandersi, quando c'è di mezzo qualità e bravura e loro tre, in questo, sono davvero dei Diamanti grezzi o lavorati, ma sicuramente merce preziosissima. Una chicca ci danno in conclusione: a Natale hanno previsto l’uscita di un loro cd fatto di brani editi con arrangiamenti tutti loro.