Il degrado di via Pisa tra illuminazione pubblica non funzionante e tombini molesti Copyright: TermoliOnLine

Il degrado di via Pisa tra illuminazione pubblica non funzionante e tombini molesti Copyright: TermoliOnLine

Il degrado di via Pisa tra illuminazione pubblica non funzionante e tombini molesti Copyright: TermoliOnLine

Il degrado di via Pisa tra illuminazione pubblica non funzionante e tombini molesti Copyright: TermoliOnLine

Il degrado di via Pisa tra illuminazione pubblica non funzionante e tombini molesti Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. Le periferie delle città italiane sono spesso dimenticate, proprio a causa della loro lontananza dai centri, cuori pulsanti delle attività amministrative e della vita della comunità. Non stupisce che, anche a Termoli, moltissime zone distanti dal centro siano lasciate a se stesse: l’ultimo caso, solo in ordine di tempo s’intende, riguarda via Pisa, arteria alla periferia nord termolese che si trova a metà tra il quartiere di San Pietro e Contrada Porticone.

La via, con sbocco diretto su via Firenze, serve numerosi palazzi e famiglie: da qualche giorno, tuttavia, tra i vari problemi che affliggono il quartiere (principalmente marciapiedi rotti o occupati dalle auto che vi sostano indiscriminatamente), se ne aggiungono altri due. Il primo è legato ad un malfunzionamento dell’illuminazione pubblica che, dal 3 settembre, ha lasciato le abitazioni prive di luce, con tutti i rischi correlati alla sua assenza, tra cui possibili furti di auto o nelle abitazioni, come sottolinea un residente a TermoliOnLine: «Dalla data del 3 settembre non è più funzionante l'illuminazione pubblica lungo tutta la citata strada».

Il secondo problema è da ricercarsi nei tombini che, al passaggio delle vetture, emetterebbero rumori molesti che tengono svegli i residenti: «Da molto tempo – aggiunge - Tutti i coperchi dei tombini della fogna, al passaggio dei veicoli causano dei rumori molesti».

Una situazione di degrado divenuta ormai insostenibile per chi risiede in zona che, ora, chiede l’intervento dell’amministrazione comunale per la risoluzione delle problematiche: «Ho deciso di scrivere alla vostra redazione per segnalare che anche via Pisa è diventata una zona di Termoli molto trascurata – conclude il lettore di TermoliOnline - Come cittadino che paga le tasse, come quelli del centro città, sono curioso di sapere quale sia il motivo di tale comportamento da parte degli enti preposti».