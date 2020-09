TERMOLI. Da ieri è in servizio alla sede della Capitaneria di Porto di Termoli il nuovo comandante, il capitano di fregata Amedeo Nacarlo. Proviene dalla Capitaneria di porto di Portoferraio, all'Isola d'Elba, nell'arcipelano toscano, dove ha espletato l’incarico di Comandante in II^.

Già in passato, come ha avuto modo di sottolineare il suo predecessore Francesco Massaro, si erano avvicendati tra loro, come avvenuto nella sobria cerimonia di giovedì 3 settembre, solenne momento di passaggio di consegne tra i due Ufficiali Superiori, alla presenza del direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti Salvatore Minervino.

Conosciamolo meglio in questa breve intervista.