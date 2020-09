Casi di tumore in via Marconi a Guglionesi, residenti allarmati da un tetto in amianto

GUGLIONESI. Viale Marconi, Guglionesi. Una delle strade principali che confluisce sul “Lungomare”, viale Regina Margherita. Una zona abitata, una zona con attività commerciali ma un po’malata.

Perché si chiederà chi legge?

Perché solo in quell’area, vivono più di 10 persone malate oncologiche. Qualcuno, purtroppo, è anche passato a miglior vita.

«Guglionesi ha troppi casi di gente malata di cancro- ci dicono dei cittadini residenti in viale Marconi- ma qui, solo nella nostra zona, ne abitano 10. E’ doloroso sapere che persone, che siano giovani o meno giovani, stiano male e non si possa fare niente».

Hanno chiesto risposte, a medici, luminari, all’assessore all’Ambiente D’Onofrio e persino al sindaco Bellotti. Risposte esaustive non ce ne sono, tutt’ora non si conoscono le cause di questa bruttissima malattia. Qualcuno, però, una piccola risposta l’ha trovata. «C’è un immobile su questa via che ha il tetto completamente ricoperto di amianto. E tutti sappiamo che l’amianto è pericoloso per la salute di tutti noi. Abbiamo chiesto che venissero effettuati dei sopralluoghi, ci è stato detto che sarebbero stati fatti. Poi che erano stati eseguiti ma noi, beh, non l’abbiamo visto. Non vogliamo far polemiche o attaccare chi di competenza. Vogliamo solo smuovere le coscienze».

Nel sito del Ministero della salute si legge che “La presenza delle fibre di amianto nell’ambiente comporta inevitabilmente dei danni a carico della salute, anche in presenza di pochi elementi fibrosi. E’ un agente cancerogeno. Particolarmente nocivo per la salute è il fibrocemento (meglio conosciuto come “eternit”), una mistura di amianto e cemento particolarmente friabile e quindi soggetta a danneggiamento o frantumazione.

I rischi maggiori sono legati alla presenza delle fibre nell’aria. Una volta inalate, le fibre si possono depositare all’interno delle vie aeree e sulle cellule polmonari. Le fibre che si sono depositate nelle parti più profonde del polmone possono rimanere nei polmoni per diversi anni, anche per tutta la vita. La presenza di queste fibre estranee all’interno dei polmoni può comportare l’insorgenza di malattie come l’asbestosi, il mesotelioma ed il tumore dei polmoni”.

Sono davvero troppi anni che Guglionesi piange i suoi figli, strappati alla terra troppo presto per questi mali incurabili, «crediamo davvero che sia arrivato il momento di parlarne».

Sarà una coincidenza che più di dieci persone risiedano tutti nella stessa zona? Questo non lo possiamo sapere, quel che è certo è che Guglionesi ha un alto tasso di mortalità per tumori, «allora proviamoa far qualcosa, verifichiamo gli immobili, i palazzi. Proviamo a smuovere le coscienze».