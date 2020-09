Guglionesi, Bellotti sulla rimozione del tetto in amianto: pratica ferma all'Asrem

GUGLIONESI. L'articolo sui casi di tumore e i tetti in eternit ha colpito subito nel segno, smuovendo le coscienze, come era nelle intenzioni.

A risponderci, tra i primi, il sindaco Mario Bellotti, che precisa i termini della questione.

«Mi preme fare questa precisazione in merito all’articolo pubblicato su Termolionline relativamente al tetto in amianto, i fatti sono questi: la sera di domenica 30 agosto, Un cittadino mi ha riferito che da mesi avevano sollecitato un’intervento per la rimozione dell’amianto sul tetto di un’abitazione sita su viale Marconi. Lunedì 31 agosto il responsabile dell’ufficio tecnico comunale mi ha riferito che il proprietario dell’immobile si era già attivato per la rimozione e che la pratica era ferma all’Asrem per l’autorizzazione alla rimozione stessa. Ciò ribadito anche venerdì scorso su sollecitazione di due cittadine che abitano in zona. Domani mattina chiamerò e solleciterò personalmente il responsabile Asrem affinché il proprietario ottenga a stretto giro l’autorizzazione di che trattasi».