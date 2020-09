TERMOLI. Da una intervista a un’altra a ex senatori in vacanza e dopo Giuseppe Astore, proprio su ‘assist’ di quest’ultimo, nella cornice del porto turistico di Termoli, arriva Antonio Razzi, noto alle cronache anche per l’imitazione di Maurizio Crozza, ma ovviamente non solo per essa.

L'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, è a Termoli in visita all'amico Giuseppe Astore.

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Razzi, i due sono intenti a mangiare in un ristorante termolese un menù a base di pesce, noi lo abbiamo invece incontrato questa mattina e il simpatico personaggio molto disponibile ci ha concesso una lunga intervista, chiarendo alcune polemiche strumentali nate sul suo conto come quando andò in Corea del Nord, oppure lasua vita politica molto intensa, le sue umili origini di quando ragazzino a 17 emigrò in Svizzera come operaio tessile; i suoi incontri in politica, il suo sentirsi sempre giovane, la partecipazione al reality Ballando con le stelle su Raiuno.

Ha parlato dei politici di oggi, del prossimo Referendum e della cucina molisana e termolese che reputa vera eccellenza.

Poi ci ha concesso anche l'anteprima di un suo nuovo Tik toc, un ballo con una sua giovane ammiratrice. Un Razzi che va sempre a velocità supersonica ,perché lui si sente sempre giovane, non tiene conto dell'anagrafe.