A lagnarsi in via Pisa è l'amministratore, luce spenta per morosità condominiale

TERMOLI. A domanda (o meglio a segnalazione di un residente) l’amministratore risponde. Ci riferiamo alla nota su via Pisa, dove un cittadino si è lagnato del buio, con l’illuminazione spenta da alcuni giorni.

Ebbene, la zona non è di pertinenza del Comune, anche se occorre formalizzare dei passaggi burocratici al fine di concedere la gestione diretta ai privati che detengono la proprietà della strada.

A riferircelo l’amministratore del consorzio immobiliare Antonio Sticca.

«La strada di via Pisa è un consorzio immobiliare composto da condomìni consorziati e proprietari di villette. Il consorzio è gestito come un condominio. Ogni anno si presenta un bilancio consuntivo e uno preventivo in base ai quali ciascun condomino consorziato è chiamato a partecipare per mezzo delle quote consortili. Ogni anno, fatte le messe in mora, dato inizio alle procedure di recupero crediti, messo mano ai miei anticipi personali, i fondi ed il conto corrente vanno in rosso. Provvedo periodicamente a fare la pulizia delle fogne, a fare la manutenzione della strada».

«La settimana scorsa abbiamo sistemato un pozzetto stradale pericolante, mentre gli altri pozzetti sono stati dotati di cuscinetti antirumore (forse 1 o 2 pozzetti ne sono sprovvisti poiché qualche cuscinetto può saltare), provvedo allo sfalcio dell’erba a ogni stagione, ma resta di fondo un disagio provocato da chi non versa le quote condominiali, che sia una villetta privata o abitante in uno stabile.

Ho provveduto al saldo delle quote oramai scadute e sollecitate da mesi. All’ingresso della strada di via Pisa c’e la targa con i riferimenti del sottoscritto amministratore.

Questo il quadro di genere, ma c’è anche una risposta nel merito, sulla illuminazione della zona.

«La corrente è stata staccata poiché, nonostante i miei ripetuti solleciti, tentativi bonari, e azioni di recupero crediti, la maggior parte dei condomini consorziati non versano regolarmente le quote consortili di competenza. Non potendo anticipare all’infinito è stato dato un segnale attraverso il distacco della luce. Ciascun residente di via Pisa sa che abita in un consorzio di immobiliare poiché questo dato è riportato chiaramente nei singoli atti di compravendita».

Infine, Sticca si dichiara disponibile a ogni tipo di contradditorio con sopralluogo in loco, dando notizia, peraltro, che al comune il Termoli da un anno è depositata richiesta di acquisizione della strada.