Acquedotto "Sinistro" di nome e di fatto, si rompe condotta idrica: a secco 21 Comuni

MONTECILFONE. “Sinistro” di nome e di fatto, è il ramo dell’acquedotto molisano meno efficiente, quello che ha mandato in sofferenza numerosi comuni nella provincia di Campobasso ad agosto.

Nell’ultimo vertice richiesto a gran voce dai sindaci, è emerso come sarà collegato il Molisano sinistro al Centrale e così si avranno 70 litri in più al secondo, ma per ora l’attualità mostra la corda, ossia condutture colabrodo.

Ennesima rottura e questa volta ha interessato la zona tra Duronia e Sant’Angelo Limosano, guasto che a cascata (ma non idrica) si è riverberato fino al basso Molise.

A sbottare, ancora una volta, il primo cittadino di Montecilfone, Giorgio Manes.

«Viviamo al solito una situazione incresciosa, da due giorni siamo senz'acqua e solo stasera si sono decisi a farci sapere». Frasi riportate anche sui social.

La comunicazione tardiva della sospensione del flusso idrico riguarda i lavori di riparazione della condotta idrica dell'Acquedotto Molisano Sinistro nel tratto serbatoio Duronia – partitore Sant’Angelo Limosano, dalle 22 di oggi, 6 settembre 2020, si provvederà alla sospensione del flusso idrico. Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata del giorno 7 settembre 2020».

L’avviso riguarda Pietracupa, Salcito, Trivento, Sant’Angelo Limosano, San Biase, Limosano, Lucito, Lupara, Castelbottaccio, Roccavivara, Civitacampomarano, Guardialfiera (allacci rurali), Castelmauro, San Felice del Molise, Montemitro, Montefalcone nel Sannio, Acquaviva Collecroce, Tavenna, Palata, Mafalda e Montecilfone.