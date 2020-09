TERMOLI. Manca una settimana al gran debutto dell’anno scolastico 2020-2021, ancora pieno di incognite tuttavia, a causa della pandemia da coronavirus.

Il vicino Abruzzo ha posticipato l’apertura di dieci giorni e a ben guardare il calendario, col turno elettorale referendario – quello che coinvolge l’intero corpo elettorale – forse sarebbe stato opportuno far suonare la prima campanella proprio a urne già rimosse.

Un sondaggio commissionato a livello nazionale, alla domanda fatta ai genitori italiani, se in vista del ritorno sui banchi di scuola dei propri figli fossero più o meno preoccupati, o invece tranquilli, nel tempo in cui il Covid-19 purtroppo non è ancora debellato è anzi tornato prepotentemente a far paura, sette genitori su dieci rispondendo alla domanda, si sono detti preoccupati, noi nel nostro piccolo lo abbiamo chiesto ad alcuni genitori termolesi ecco cosa ci hanno risposto.

Qualcuno che non ha voluto apparire in video ci ha comunque rilasciato il proprio parere in merito.

Anna Lucia: “Sono preoccupata al 50% e fiduciosa per quell’altro 50, certo che non è più pensabile fare per un anno intero, quello che con molta fatica è stato fatto negli ultimi mesi quelli dell’Isolamento forzato, la scuola a distanza è pesante da attuare e sopportare prima di tutto per i docenti, ma non di meno per gli stessi alunni e i loro genitori… Io mi auguro che abbiano predisposto tutto a dovere sennò saranno problemi seri, magari se poteva servire, posticipare di qualche giorno o settimana l’apertura sarebbe stato più utile”.

Rosaria: “Sono molto preoccupata come lo stesso mio marito, sentiamo tante storie in televisione, vediamo molte incertezze da parte di chi deve decidere, i dirigenti scolastici che in molti casi sono privi di certezze e non sanno ancora come comportarsi, magari aspettare qualche giorno prima della riapertura, se non ricordo male una volta tutte le scuole d’Italia riaprivano il primo ottobre, magari qualche giorno in più per attuare misure più efficaci poteva servire”.

In sostanza da quanto abbiamo ascoltato in media i genitori termolesi, sono per un po’ preoccupati ma allo stesso tempo dispensano fiducia con la speranza che questa fiducia sia al più presto totale perché davvero la riapertura delle scuole sarà un banco di prova probante per il futuro di molti.