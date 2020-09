Bando pubblico “Creazione d’Impresa”, martedì 8 settembre via libera alle domande in Molise

CAMPOBASSO. Si apriranno domani, 8 settembre 2020, i termini per presentare le domande al Bando pubblico regionale “Creazione d’Impresa”, volto a supportare la nascita di nuove imprese sul territorio molisano. Le agevolazioni sono destinate a disoccupati residenti in Molise con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti che costituiscono, o rilevano, un’impresa nel settore del turismo, della fornitura di servizi, produzione di beni, commercio e attività libero professionali. La copertura prevista a fondo perduto, fino al 90% delle spese di investimento e di avvio dell’attività, è di 30.000 euro per ogni richiedente. La soglia sale fino ad un massimo di 90 mila euro se la società richiedente è composta da almeno 3 soci.

“Si tratta di un altro importante sostegno al tessuto economico regionale duramente colpito dalla pandemia” il commento dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno “dopo i bandi per sostenere, a fondo perduto, le aziende esistenti sul territorio, abbiamo varato una misura che mira a creare nuove imprese, dando un importante sostegno alla realizzazione di nuovi progetti aziendali in regione. Ovviamente sono soddisfatto che il Bando miri alla creazione di nuove imprese turistiche, dando cosi modo a chiunque sia intenzionato, di scommettere su un settore che si sta dimostrando trainante per l’intero Molise”.

Le spese ammesse a beneficio sono: attrezzature, impianti, macchinari di processo e allacciamenti, programmi informatici, beni immateriali a utilità pluriennale, ristrutturazione di immobili, costi connessi all’avvio dell’attività per i primi 12 mesi.

La dotazione finanziaria complessiva, derivante da risorse del Por Molise Fesr-Fse 2014/2020, è di circa 4 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12 dell'8 settembre 2020 alle ore 12 dell'8 ottobre 2020 inviando una pec a: sviluppoitaliamolise@legalmail.it